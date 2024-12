Erstes Kärntner Badehaus steht vor Erneuerung

„Zu einem hochfrequentierten Wellnesstempel hat sich das erste Kärntner Badehaus in Millstatt etabliert!“, blickt Badehaus-Chef Alexander Thoma auf mittlerweile zwölf Jahre Betrieb zurück. Damit das auch weiterhin so bleibt, muss regelmäßig investiert werden. „Das Badehaus wird in den nächsten zwei Jahren an die modernen Standards angepasst und komplett erneuert“, verrät Thoma. „Eine Erweiterung ist jedoch nicht angedacht. Der Platz reicht vollkommen aus“, meint der Millstätter Bürgermeister. 2025 will man in die Planungsphase starten. „2026 werden voraussichtlich die Arbeiten starten“, so Thoma.