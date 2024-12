WM 2031? „Der ÖSV steht hinter dieser Bewerbung“

In der Ramsau findet am Wochenende der Heim-Weltcup der Kombinierer statt. Großes Thema im Hintergrund bleibt aber eine mögliche Weltmeisterschaft im Jahr 2031 in der steirischen Gemeinde. Auch Salzburg wäre daran beteiligt, die Bewerbe auf der Großschanze würden in Bischofshofen stattfinden.