Opfer gesucht: Bilder von Betrüger veröffentlicht

Ins Visier der Polizei war der 55-Jährige aufgrund von Einmietbetrügereien rund um Villach geraten. Derzeit befindet sich der illegale Autohändler in Untersuchungshaft. Alleine in Österreicher beträgt der Schaden mehrere 100.000 Euro, in Deutschland dürfte er um ein Vielfaches höher sein.