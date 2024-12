Bahn feiert das Hundertjährige am Abstellgleis

Initiative Zukunft auf Schiene will Plan vorlegen

„Mit dieser klaren Ansage wollen wir frischen Wind in die Verkehrspolitik im Landessüden bringen. Wir haben die Vision, dass im 100. Jahr des Bestehens der Bahnverbindung die Weichen in die Zukunft gestellt werden für die Wiederbelebung der Bahn“, so Sprecherin Jutta Spitzmüller. Einen Plan will man in den kommenden Wochen präsentieren.