Pflegebedürftiger hortete riesiges Waffenarsenal

Was Polizisten im Haus eines 54-Jährigen in Bad Goisern fanden, sprengt fast das Vorstellungsvermögen. Der Pflegebedürftige hortete ein riesiges Arsenal an Waffen, unter anderem: 26 Langwaffen, ein Maschinengewehr, fünf antike Kurzwaffen, zwölf Stangen Gelatine-Donarit (ein hochgefährlicher Sprengstoff), mehrere Magazine, eine Granate, zwei Panzerpatronen und tausende Schuss Munition.