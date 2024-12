Hohe Kosten durch Streik und fehlendes Flugangebot

Streik am Flughafen

Noch bitterer aber: Erst zwei Tage vor der geplanten Abreise, erreichte Renner eine Nachricht der beteiligten Fluggesellschaften, dass am Flughafen in Mailand gestreikt werden würde und somit der Anschlussflug vorverlegt werden müsse. „Wir hätten ihn dann aber nicht mehr erreicht“, so Renner, der somit noch tiefer in die Tasche greifen und einen Alternativflug und eine Hotelübernachtung buchen musste. Was für die ganzen Aufwendungen zumindest emotional entschädigen könnte? Wenn man Platz eins absichern könnte und somit im Viertelfinale Top-Mannschaften wie Berlin erspart bleiben würden.