So fand verlorenes Sparbuch zurück zu Besitzerin

An einer dieser Karten – sie war in dem Bericht abgebildet – blieb der Blick des Micheldorfers (OÖ) hängen, denn er erkannte die Handschrift seiner Frau Erni. Vor Jahren hatte das Paar damit einer ehemaligen Nachbarin zum Geburtstag gratuliert, die mittlerweile in der Steiermark lebt.