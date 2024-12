Obersteiner: „Graz hat Öl ins Feuer gegossen!“

Was für eine Gala! Beim 7:3-Sieg über Fehervar am Freitag erinnerte der KAC erstmals seit langer Zeit an die tollen Heim-Auftritte der Vorsaison. Bissig, schnell und aggressiv – so ließ man dem Topteam mit der besten Defensive der Liga keine Chance. „Wir haben sie hinten außen gehalten und waren vor ihrem Tor sehr präsent“, sagt Daniel Obersteiner. „Die ersten zwei Drittel waren die besten 40 Minuten der gesamten Saison.“