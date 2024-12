Kampf um Posten in der steirischen Volkspartei

Bei der steirischen Volkspartei regiert aktuell das Lotto-Motto: Alles ist möglich. Dass Christopher Drexler die Schwarzen auch in Zukunft anführt, ist alles andere als in Stein gemeißelt. Vor allem der mächtige Wirtschaftsflügel und die um ihre Wiederwahl im kommenden Jahr besorgten Bürgermeister üben weiter mächtig Druck aus, dass das Wahldebakel auch eine personelle Neuausrichtung an der Spitze nach sich zieht.