Wölfe erschließen nach wie vor neue Territorien

Eigentlich ist es ja ein schöner Anblick: Gleich zwei Wanderer haben in den vergangenen Tagen am Gamserrugg bei Werdenberg, etwa 20 Kilometer von der Vorarlberger Grenze entfernt, bis zu drei Wolfswelpen beobachtet. Somit hat sich erstmals nun auch nördlich des Walensees ein Wolfsrudel angesiedelt. Überraschend kommt das nicht: Das schweizerische Amt für Natur, Jagd und Fischerei hatte dieses Jahr bereits mehrmals die Präsenz eines Wolfspaares im Gebiet Werdenberg kommuniziert und auf eine mögliche Rudelbildung hingewiesen. In einem nächsten Schritt soll jetzt die genaue Anzahl der Welpen eruiert werden.