Rapid macht sich die eigene Arbeit kaputt

„Zu wenig investiert“

In Nikosia nicht. Enttäuschend ist der fehlende Lerneffekt bei Grün-Weiß: „Wir erkennen die Gefahr nicht“, so Klauß. „Im Gefühl der Kontrolle wird zu wenig investiert. Dynamik, Energie und Überzeugung fehlen, um Gegner mürbe zu spielen, zu Fehlern zu zwingen.“ Und das mittlerweile in fast jeder Partie.