Omonia Nikosia gegen SK Rapid ab 21 Uhr LIVE

Burgstaller nach Liga-Sperre zurück

Personell kann Klauß auf jene Spieler setzen, die zuletzt auch beim 2:2 in der Liga in Salzburg dabei waren. Dazu kommt der dort gesperrt gewesene Stürmer-Routinier Guido Burgstaller, der in dieser Europacup-Saison sechsmal getroffen hat. Ein Thema für die Startelf könnte auch Isak Jansson sein, der nach seiner Verletzungspause und Einwechslung in Salzburg für viel frischen Schwung gesorgt hatte. In der Conference League war der 22-jährige Schwede bisher noch nicht im Einsatz.