Das war Heinos größter Wunsch zum Geburtstag

Torte in der Früh und am Abend

Aktuell sind sie auf großer Kirchen-Tour unterwegs (heute in der Wiener Minoritenkirche), wofür sie im Nobelhotel Le Méridien einkehrten, um Heinos Ehrentag zu feiern. Denn just am Freitag den 13. feierte er seinen 86. Geburtstag. „Mit Torte in der Früh beim Aufstehen in Kitzbühel und als wir in Wien angekommen sind, gab es gleich wieder eine Torte im Hotel“, lachte Werner im Kreise von Freuden wie den Mimen Barbara Wussow und Albert Fortell oder Eventlady Birgit Sarata.