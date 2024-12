„Prohaska hätte sich dafür mit Trainer angelegt“

Volles Haus am Freitag in der Südstadt bei der EM-Quali im Futsal. Also 650 Zuschauer. Und keine Bande weit und breit. Freunden des „Bandenzaubers“ kullern da Tränchen über die Wangen. Das legendäre Wiener Stadthallenturnier mit Tausenden Zuschauern ist seit 15 Jahren Geschichte, aber auch die kleineren Hallenfußball-Turniere werden immer weniger. Die „Krone“ begab sich auf Ursachenforschung.