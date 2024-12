Poker um Spitzenjobs in der Energie Steiermark

Und wer bekommt welche Ressorts? Da schwirren viele Gerüchte durchs Land. Die Blauen hätten vor allem Interesse am Verkehrsressort, auch an einem Großressort Soziales und Gesundheit (wo das Projekt Leitspital Stainach abgewickelt würde) samt Integration und auch an den Bereichen Tourismus, Wissenschaft/Forschung und Volkskultur. Genau wissen werden wir es wohl am Dienstag. Am Mittwoch folgt die konstituierende Sitzung des Landtages, Donnerstag die Angelobung von Kunasek bei Bundespräsident Van der Bellen in der Hofburg.