Bahnhof Bregenz: Teenie wollte auf Mann einstechen

15-Jähriger in Justizanstalt

Beim Busbahnhof traf der Bulgare erneut auf sein Opfer und dürfte abermals mit dem Messer Stichbewegungen in dessen Richtung durchgeführt haben. Der 20-Jährige flüchtete wieder. Zudem gelang es ihm, die Polizei zu alarmieren. Der aggressive 15-Jährige konnte noch am Bahnhof festgenommen werden. Das Messer wurde sichergestellt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Teenager in die Justizanstalt Feldkirch gebracht.