Heimweh! Transfer-Flop verlässt die Wiener Austria

„Großes Heimweh“

„Cristiano ist mit dem Wunsch an uns herangetreten, im Winter wieder nach Brasilien zurückzukehren. Private Gründe und großes Heimweh sorgten dafür, dass er sein Potential weit weg von zu Hause in einem fremden Kontinent leider nicht so ausschöpfen konnte, wie wir uns das alle gewünscht hätten“, sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner über den Abgang.