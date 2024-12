Proben mit tödlichem Virus aus Labor verschwunden

Kritik an Sicherheitslücken

Experten wie der Infektionsspezialist Dr. Paul Griffin kritisierten die Sicherheitsmängel scharf: „Solche Verstöße dürften in Laboren mit strengen Sicherheitsvorkehrungen nicht passieren.“ Griffin forderte mehr Transparenz und klare Aufklärung über die Umstände des Vorfalls, um das Vertrauen in solche Einrichtungen wiederherzustellen.