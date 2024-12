ÖVP-Bürgermeister verprügelt ++ Benko am Gardasee

Der Kommunalpolitiker Hannes Koza war am Dienstagabend gerade am Weg nachhause, als ihn ein Unbekannter im Schlosspark abgepasst und ihm dann ins Gesicht geschlagen hatte. Koza stürzte zu Boden, dann sagte der Unbekannte zu ihm: „Die morgige Sitzung überlebst du nicht!“ Zum Hintergrund: Am Mittwoch (18 Uhr) findet in Vösendorf die Gemeinderatssitzung statt.