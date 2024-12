„Es laufen bereits Wetten, wie lange das gut geht“

Die Verhandlungen zur Zuckerl-Koalition seien schon ein Stück weit weiter. Dennoch gibt es Verschiebungen in den Terminen. So sei etwa der Donnerstag, an dem ein Zwischenbericht geliefert werden sollte, nicht haltbar, erklärt Nikolaus Frings im krone.tv-Live-Talk. Und: „In den Parteien laufen Wetten, wie lange das überhaupt gut gehen kann.“