Bub rast mit 120 km/h in Tod: Rekord-Entschädigung

Die Tragödie in einem Vergnügungspark in Orlando, US-Staat Florida, hatte Ende März 2022 für Schlagzeilen gesorgt. Weil der Sicherheitsgurt bei einem 14-Jährigen im Fahrgeschäft „Free Fall Ride“ nicht richtig schloss, wurde der Teenager aus dem Sitz geschleudert – und raste mit 120 km/h in den Tod!