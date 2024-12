Tiroler zeigte bei Fest Hitlergruß zu „Liebeslied“

Zu dem für den jungen Mann folgenschweren Vorfall kam es am 14. Juli spätnachts am Gelände des sogenannten „Jaggas’n“-Festes in St. Johann in Tirol. Bei einer Amtshandlung von Polizisten gegen einen Türken soll er nämlich derbe, rassistische Parolen und Beschimpfungen getätigt haben: „Scheiß Türken“ und „Schiebt ihn ab“ war gegen 2.30 Uhr für Polizisten und Gäste laut und deutlich zu hören.