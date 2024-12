Prognose: Graz drohen 60 Tropennächte pro Jahr!

Ein Drittel des Stroms aus PV

„Künftig werden wir ein Drittel unseres aktuellen Strombedarfs in Graz durch PV-Anlagen abdecken können – das ist schon sehr erfreulich“, sagte die grüne Vizebürgermeisterin Judith Schwentner. So wären etwa für 2025 neue PV-Großanlagen beim Wasserwerk Andritz oder etwa am Flughafen-Areal geplant.