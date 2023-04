Graz: 390 Millionen Euro für Klimaschutz geplant

Im Gemeinderat am Donnerstag soll der Aktionsplan behandelt werden, danach will man das gesamte Stadtgebiet in Angriff nehmen. Wie, veranschaulicht Prutsch an einem Beispiel: „Es geht jetzt zum Beispiel darum, den Fahrplan der Holding Graz noch zu verbessern. Ob der Fahrgast dann auch einsteigt, muss er selbst entscheiden.“ In den nächsten Monaten liefert man Rahmenbedingungen und will bei der Bewusstseinsbildung ansetzen.