Warum Bayern-Star Musiala ein Fan vom SK Sturm ist

Torjäger Mika Biereth hat bei Sturm einen Lauf! Vier Treffer in den letzten vier Partien zeigen, in welcher Form sich der teuerste Neuzugang der Grazer Klubgeschichte befindet. Vor dem Champions-League-Hit am Mittwoch (18.45 Uhr) in Lille sprach der 21-jährige Däne über seinen Erfolgslauf, die Torjäger-Krone und eine Wette mit Bayern-Star Jamal Musiala.