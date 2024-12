Sturz von Baschar al-Assad ++ Asylstopp für Syrer

Nach 24 Jahren an der Macht ist Bashar al-Assads Ära vorbei: Syrische Rebellen verkündeten am Sonntag in einer TV-Ansprache den Sturz seines Regimes. Und: Alle Asylverfahren von Syrern werden gestoppt und die Lage neu geprüft. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 9. Dezember, mit Moderatorin Stefana Madjarov.