Neuer Ü60-Chor: Singen ist Futter für die Seele

Geprobt wird im Kolpinghaus

Und weil sich in die zweite Lebenshälfte gerne Einsamkeit einschleicht, hat Tertschnig Nägel mit Notenköpfen gemacht und den Chor „Ü60“ aus der Taufe gehoben. Unterstützt wird sie dabei von Sprech- und Gesangstrainerin Anja Glüsing sowie Tastentiger Gernot Winkler, der die Klavierbegleitung beisteuert. Vorstand Reinhold Lexer nicht zu vergessen, der in „seinem“ Kolpinghaus in Klagenfurt einen passenden Raum zur Verfügung stellt.