Hacker legten Arztpraxis mit Cyber-Attacke lahm

Lösegeldforderung in Bitcoins

Eindeutige Drohung der Angreifer, die beim Aufdrehen des Computers am Schirm erschien: „Wenn Sie das sehen, dann sind ihre Files nicht länger zugänglich. Versuchen Sie ihr Backup-System erst gar nicht zu entschlüsseln, Sie vergeuden nur Ihre Zeit. Die einzigen, die dazu imstande sind, sind wir!“ Was folgte: Eine Lösegeldforderung in der Höhe von 30.000 Dollar, zahlbar in Bitcoins! Zwar ließen die Erpresser mit sich verhandeln und verringerten die Forderung, doch ansonsten blieben und bleiben sie hart. Dieses eine Eindringen in ein fremdes Computersystem dürfte nach dem Zufallsprinzip erfolgt sein. Wie die „Krone“ vertraulich aus Ermittlerkreisen erfuhr, dürfte es im gesamten Mostviertel weitere Betroffene geben. Es handle sich hier um einen größeren Angriff.