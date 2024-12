Befragung von betagtem Paar löst Empörung aus

Ersetzt große Volkszählung

Dank der Mitarbeit der Bevölkerung könne die wirtschaftliche und soziale Lage in Österreich besser festgestellt werden. Die Daten seien wichtig für Forschung und Verwaltung, also für alle Bürger. Die letzte große Volksbefragung (Makrozensus) fand in Österreich 2001 statt, seither werden dazu Verwaltungsregister ausgewertet – ein internationales Vorzeige-Modell, das Zeit, Geld und Nerven spare.