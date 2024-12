Zauberhafter Christkindlmarkt auf der Petzen

17 Fieranten boten dort bereits am ersten Tag ihre heimischen Produkte oder händisch gefertigten Waren an. „Mittlerweile hat unser schöner, so hoch gelegener Markt großen Zuspruch. Die Gäste reisen von weither mit Bussen an“, freut sich Bergbahnen-Chef Franz Skuk. Viele fleißige Helfer, allen voran die Männer der Bergwacht Bleiburg, haben dabei geholfen, die Märchenwiese in einen Lichterzauber zu verwandeln. „Die Stimmung am Berg ist einfach märchenhaft“, sagt Sonja Goltnik. Am ersten Tag, am Samstag, besuchte der Nikolaus die Kinder und verteilte in der St. Anna-Kapelle seine Gaben.