Finanzen: SPÖ-Ortschefs machen Druck

Herausforderungen Herr werden

Listen-Bürgermeister, wie Parndorfs Ortschef Wolfgang Kovacs, hatten sich bereits zuvor für den „Müll-Deal“ ausgesprochen. Auch die beiden SPÖ-Landesgeschäftsführer Jasmin Puchwein und Kevin Friedl schließen sich der Aufforderung an: „Während die ÖVP in der Vergangenheit auf Blockade gesetzt hat, beweist Landeshauptmann Doskozil einmal mehr, dass ihm das Wohl der Gemeinden am Herzen liegt, obwohl die Gemeindefinanzierung und damit die Verantwortung zur Gänze und ausschließlich beim Bund liegt, und bietet nun das Gemeindepaket den Gemeindevertretern der ÖVP noch einmal an, um dieser strukturellen Herausforderung in unseren Gemeinden Herr zu werden.“