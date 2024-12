Schüsse vor Nachtklub: Anklage wegen Mordversuchs

Nach der Schießerei vor dem Nachtklub „Sender“ in Lustenau im Jänner mit zwei Schwerverletzten ist nun laut einem Bericht von ORF Radio Vorarlberg Anklage wegen versuchten Mordes erhoben worden. Der Tatverdächtige soll außerdem im April 2023 an Schüssen auf ein Haus in Bregenz beteiligt gewesen sein.