Shamil Borchashvili: „Ich bereue gar nichts!“

Schrei nach Hilfe

Jugendliche, so Borchashvilli, würden „nach Hilfe schreien. Sie brauchen Inspiration und Unterstützung. Mein Workshop-Konzept ist für alle gedacht – egal, ob Österreicher oder Migranten.“ In sportlicher Hinsicht heisst die nächste Herausforderung für Shamil die Weltmeisterschaft 2025 in Budapest, die ersten Aufbaublocks starten im Januar. „Der Kopf entscheidet in diesem Sport alles. Nicht die Kraft ist entscheidend, sondern der Kopf und diesen Teil kann man trainieren“, ist Shamil, der ein Fernstudium der Wirtschaftswissenschaften an der Uni Hamburg begonnen hat, überzeugt.