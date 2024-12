Diesmal will der KAC im Freiluft-Match jubeln

„Hätten 2000 Karten verkaufen können!“

Der Hype in der Heimat von Assistent-Kapitän Clemens Unterweger ist groß – die aufgelegten 1000 Tickets waren im Oktober binnen drei Stunden ausverkauft. „So viel ist bei uns sonst nie los! Grandios, dass der KAC uns besucht“, freut sich Hubens Obmann Sebastian Warscher. „Wir hätten 2000 Karten verkaufen können.“ Erfreulich für Unterweger: Der Verteidiger hatte sich am 13. November in Asiago eine Gehirnerschütterung zugezogen, ist in Vorarlberg erstmals wieder aufgelaufen – und natürlich in der Heimat dabei.