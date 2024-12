Endlich Aufwertung für marode Eissport-Stätte

Eineinhalb Jahre später scheint nun ein wichtiger Schritt für die Zukunft des Eissports im Volksgarten getan. Der städtische Lenkungsausschuss sprach sich am Freitag für einen Neubau aus. Konkret geht es um die Errichtung einer neuen Eistrainingshalle am östlichen Rand des Volksgartenbades. Die gewählte Variante biete eine zukunftsweisende Infrastruktur, die Lager und Trainingskabine für Vereine, einen Kassenbereich sowie Garderoben und einen Schlittschuhverleih für den Publikumseislauf beinhalte, heißt es. Zudem soll eine Tiefgarage errichtet werden, wodurch der Volksgarten in Zukunft autofrei würde. Kostenpunkt: 30 Millionen Euro.