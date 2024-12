Wütende Reaktionen auf Assingers „Stinkefinger“

Armin Assinger – statt charmanter Showmaster cholerischer Wüterich? Ein Video, in dem der ORF-Star zu sehen ist, wie er einem Publikum in Niederösterreich den Mittelfinger zeigte, regt die „Krone“-Leser auf. Der Tenor: So ein Verhalten geht gar nicht! Der ORF sieht sich nicht in der Pflicht, da die Moderation nicht im Zusammenhang mit dem Öffentlich-Rechtlichen stand.