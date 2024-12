Poms gegen Schmid? Kein Duell wie jedes andere

Mit leicht gemischten Gefühlen wird Hartberg-Coach Manfred Schmid am Sonntag in Graz in sein erstes Oberhaus-Derby gegen Rene Poms gehen. Denn an den neuen GAK-Trainer hat er nicht die besten Erinnerungen. Der „rote Feldherr“ erinnert sich mit einem Schmunzeln an das letzte Treffen.