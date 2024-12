LIVE ab 15 Uhr: Wer holt Pole für Abu-Dhabi-GP?

In den Vereinigten Arabischen Emiraten geht dieses Wochenende eine Ära in der Formel 1 zu Ende. Rekordweltmeister Lewis Hamilton fährt nach elf Jahren bei Mercedes, für das er sechs seiner sieben WM-Titel geholt hat, sein letztes Rennen für die Silberpfeile. Auch in der Konstrukteurs-WM steht ein Wechsel an. Erstmals seit Brawn-GP 2009 geht der Titel nicht an Red Bull Racing oder Mercedes. McLaren und Ferrari fahren um Platz 1.