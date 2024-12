Reformen notwendig: „Sonst macht‘s einen Klescher“

Beim Leitspital im Bezirk Liezen soll ja nach Wünschen der FPÖ ein „Plan B“, also der Ausbau von Rottenmann, geprüft werden. Es würde zumindest vier Jahre dauern, bis dort die Bauarbeiten starten könnten, meint Kages-Finanzvorstand Ulf Drabek. Bisher sind in das geplante Projekt in Stainach-Pürgg gut 13 Millionen Euro an Kosten für Planungen und Grundstückskäufe geflossen.