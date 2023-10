Heikle Spitalsreform: „Wir müssen es durchziehen“

Neue Erwachsenepsychiatrie in Bruck

Ulf Drabek, Finanzvorstand der Kages, verspricht 100 Millionen Euro an Investitionen in die Hochsteiermark bis 2030. Größter Brocken: eine neue Erwachsenenpsychiatrie mit 100 Betten in Bruck. Der Holzbau soll 2027 eröffnet werden. In Leoben wird ein zweiter Da-Vinci-OP-Roboter angeschafft.