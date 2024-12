Die „Meisterklasse“ der Trainer-Musterschüler

Säumel und sein Tiroler Pendant haben durchaus viel gemeinsam. Beide werkten in der Vergangenheit bei Hartberg (Semlic als Cheftrainer in der Regionalliga, Säumel später als Co-Trainer von Schopp in der Bundesliga), beide haben schon für Sturm gearbeitet (Säumel tut es noch immer, Semlic war vor seinem Lafnitz-Engagement Sturm-U18-Trainer). Und beide sind waschechte Steirer. „Mich freut es, dass Jürgen bei Sturm die Chance bekommen hat, sich zumindest einmal als Interimstrainer beweisen zu dürfen. Er war auch im Kurs schon immer sehr lernwillig. Und er ist vor allem eines: ein guter Mensch, ein lässiger Tyo. Er ist einer, der die Spieler mit seiner Art erreichen kann. Ob er auch am Ende das Vertrauen der Verantwortlichen als Dauerlösung bekommen wird, kann ich nicht abschätzen. Aber es würde mich freuen“, sagt Semlic, der in seiner Karriere noch nie gegen Säumel angetreten ist.