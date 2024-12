Wirte stellten sich vergeblich um 120 Enten an

Absage von Gnadenhof

„Als uns dann noch Gut Aiderbichl eine Absage erteilt hat, unsere Enten aufzunehmen, waren wir richtig verzweifelt“, sagt Martina Simader. Die dreifärbigen Wasservögel waren großteils von Hand aufgezogen worden, hatten am Hof in Pucking ein herrliches Dasein. Das sollte bis zum natürlichen Lebensende so bleiben, eine Schlachtung war nicht geplant.