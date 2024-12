Urteil im Fall Anna ++ Mitarbeiter beschimpft

Im Wiener Landl wird erneut im Fall Anna (Name geändert) verhandelt. Außerdem: Werden Mitarbeiter in den Möbelhäusern Kika/Leiner wüst von „geschädigten Kunden“ beschimpft. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 5. Dezember, mit Moderatorin Nina Coloini-Lutz.