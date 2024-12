„Sexbuch“ für Zehnjährige hat Nachspiel für Schule

Was ist ein Intersexueller? Was bedeutet Dragqueen? Und was muss Leo beachten, wenn er Jennifer sein möchte? Für reichlich Wirbel hat der „Krone-Bericht rund um die Verteilung eines Magazins für Volksschüler gesorgt, in dem neben nackt gezeichneten Personen in freizügigen Posen auch diese Themen behandelt werden. Bekommen haben das mehr als 120 Seiten starke Werk zumindest vier neun und zehn Jahre alte Schüler beim Besuch des Tags der offenen Tür der Sportmittelschule Ybbs im Bezirk Melk.