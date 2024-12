Ex-Profi schießt gegen Hamann: „Redet nur Scheiße“

Dass Hamann zuletzt bemängelt hatte, Kane würde lediglich gegen schwächere Gegner treffen, gegen starke Teams jedoch untergehen, will Deeney so nicht stehen lassen. „Langweilig. Langweilig. Also, wenn sie nicht gewinnen und er nicht trifft, ist er kein großer Faktor. Aber wenn sie gewinnen und sie treffen, ist es nicht sein Verdienst, sondern der Verdienst aller. Wie funktioniert das?“, kann der Engländer bei „talkSPORT“ nicht nachvollziehen.