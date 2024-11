„Sehr schlecht“: Hamann legt gegen Harry Kane nach

Kane kontert

Was den ehemaligen Bayern-Profi stört: zwar trifft Kane wie am laufenden Band, jedoch nicht gegen starke Gegner. Als der 31-Jährige zuletzt auf die Kritik von Hamann angesprochen wurde, meinte er wiederum: „Vielleicht ist es ein wenig aus dem Kontext gerissen. Wenn man sich meine Tore in der letzten Saison anschaut, dann sieht man, dass ich in verschiedenen Spielen getroffen habe. Dortmund auswärts, Stuttgart, all diese Spiele.“