65 Opfer-Namen werden dem Vergessen entrissen

„Da es aber um unsere Vorfahren und unser aller Geschichte geht, soll jeder, der das möchte, die Gelegenheit haben, sich am Projekt zu beteiligen“, verweist der Gailtaler auf eine eigene Funding-Kampagne unter www.respekt.net. So sollen zwei große Glastafeln mit den Namen der Getöteten, die Beleuchtung und die Einweihungsfeier finanziert werden. Bis Ende des Jahres kann noch gespendet werden. „Das Denkmal wird von Bischofsvikar Engelbert Guggenberger eingeweiht“, so Bernhard Gitschtaler.