Ländle-Adler hoffen auf einen starken Auftakt

Bei den Nachbarn in der Schweiz gehen Niklas Bachlinger (22) und André Fussenegger (21) auf die Schanze, das Duo springt FIS-Cup in Kandersteg. „Alles gut bisher, wir sind fit“, freuen sich der Schoppernauer und der Dornbirner. Juniorenweltmeister Bachlinger hat zudem gute Erinnerung an die Station in der Schweiz, in Kandersteg gewann er 2020 zwei FIS-Cup-Bewerbe innerhalb von nur zwei Tagen.