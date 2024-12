Die peinlichsten Beichten von Royals in Buchform

1927 veröffentlichte Jussupow in seinen Erinnerungen „Rasputins Ende“ grausige Details der Ermordung Rasputins. Zuerst habe er diesem mit Zyankali vergifteten Kuchen zu essen gegeben und ihn dann in die Brust geschossen – dass er und seine Mittäter das Opfer auch folterten, verschwieg Felix Jussupow allerdings. Bis heute mysteriös: Rasputin starb weder am Gift noch an den Schussverletzungen, und auch nicht an den Folgen der schweren körperlichen Misshandlungen, sondern er ertrank, als er sich auf der Flucht vor seinen Mördern noch ins Freie schleppen konnte und schließlich in einen Fluss geworfen wurde.