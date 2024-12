„Die Budgeterstellung war extrem schwierig“

Im kommenden Jahr rechnet die Bürgermeisterin zwar mit einer Steigerung bei der Kommunalsteuer um 4,5 Prozent, die Sache mit den Ertragsanteilen sieht hingegen ganz anders aus. „Das ist ein Trauerspiel, denn die Ertragsanteile verringern sich um 0,4 Millionen Euro“, rechnet Andrea Kaufmann vor. Gleichzeitig muss sie immer tiefer in die Tasche greifen, um die Kosten für das Personal zu stemmen. Die schlagen im kommenden Jahr mit satten 160 Millionen Euro (Plus 7,7 Prozent) zu Buche. Und auch die Summe, die die Dornbirner in den Sozial- und Gesundheitsfonds zahlen, steigt gewaltig an.